Lynk＆Co представил на Пекинском автосалоне спортивный концепт GT.

На Пекинском автосалоне состоялась премьера нового спортивного купе от Lynk&Co – модель GT показали в статусе концепта. Пока что производитель не уточнил, увидит ли машина серийное будущее.

Судя по официальному изображению, новинка выдержана в стилистике спортивного фастбэка. Для Lynk&Co такая форма кузова в новинку: раньше подобных решений в линейке бренда не было. На картинке заметна довольно низкая посадка, крупные колесные арки, которые классически выступают на фоне кузова. Корму украшает развитый спойлер и тонкая светодиодная оптика в виде длинной полосы.

Прочие характеристики компания пока держит в секрете. Поскольку Lynk&Co в основном делает ставку на электрифицированные модели, есть большая вероятность, что GT получит гибридную силовую установку или станет чистым электрокаром. Тем не менее, у бренда есть и примеры с традиционными ДВС – достаточно вспомнить модель 03+ Cyan, которая оснащается двухлитровым турбомотором мощностью до 350 лошадиных сил. Так что не исключено, что спорткар появится и с обычным бензиновым двигателем.