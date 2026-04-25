Утерянный 25 лет назад суперкар внезапно всплыл в продаже в идеальном состоянии

Bugatti EB110 Super Sport с пробегом 665 км выставлен на аукцион Mecum Indy 2026

В тихой итальянской глубинке под Моденой в начале 90-х случилось настоящее чудо. Амбициозный предприниматель Романо Артиоли решил воскресить легендарный бренд Bugatti и построил в Кампогаллиано ультрасовременный завод. Там родился EB110 – технологический монстр с карбоновым шасси от аэрокосмической Aérospatiale, четырьмя турбинами и полным приводом, который обогнал по смелости даже Ferrari. Однако финансовый коллапс 1995 года утопил компанию в судебных разборках, и несколько шасси – включая уникальный EB110 Super Sport под номером 39021 – просто исчезли.

Почти четверть века спустя эта машина всплыла как капсула времени с одометром, показывающим всего 665 км. Сейчас её готовят к аукциону Mecum Indy 2026, где стартовая цена составит 2,5 миллиона долларов. История этого экземпляра настолько дикая, что в неё трудно поверить. Выпущенный 30 марта 1994 года, автомобиль изначально был демонстрационной и учебной моделью для поставщиков, поэтому сборка отличалась от стандартной. В сентябре 1995-го завод закрыли из-за дефицита запчастей – поставщики дрогнули под давлением Ferrari. Машину отправили на тесты к подрядчику, и в хаосе банкротства конкурсные управляющие попросту забыли о ней. Пока однажды она не объявилась в Мюнхене практически нетронутой, вызвав шок среди коллекционеров. Из 30 выпущенных Super Sport ни один не имел такой драматичной судьбы.

Что вообще из себя представляет EB110 Super Sport? По сути, это венец платформы, заложившей основу современного Bugatti. Базовый GT выдавал 553 л.с. от 3,5-литрового V12. Версия SS сбросила целых 150 кг – до 1250 кг, подняв мощность до 603 л.с. Разгон до сотни занимал 3,2 секунды, а максималка достигала 351 км/ч. В 1994-м машина установила рекорд как самый быстрый серийный автомобиль на природном газе – 344,7 км/ч. А в 1995-м разогналась на льду до 296,3 км/ч, доказав, что полный привод эффективен в любых условиях. Конкуренты из Маранелло, мягко говоря, скрипели зубами. Шасси 39021 вернули в Италию к B Engineering – компании, собранной из бывших инженеров Bugatti. В том же Кампогаллиано под руководством Федерико Тромби и Джанни Сигинольфи провели полную реставрацию. Все узлы привели к заводским спецификациям, сохранив стопроцентную оригинальность. Кузов в оттенке Blu Bugatti и серый кожаный салон Grigio Scuro остались нетронутыми. Для современных коллекционеров EB110 SS – это недостающее звено. Переходный мостик между аналоговыми монстрами 1980-х вроде Ferrari F40 и цифровыми гигантами Veyron и Chiron. Кстати, сам Михаэль Шумахер для себя выбрал именно желтый SS. Этот экземпляр с минимальным пробегом завершает эпическую сагу о суперкаре, пережившем банкротство, забвение и возрождение. Он остаётся символом эпохи, когда итальянская смелость бежала впереди времени. Bugatti EB110 Super Sport шасси 39021 – это больше чем просто инвестиция. Это живая легенда, вернувшаяся из небытия, чтобы напомнить: даже величайшие мечты автопрома могут быть хрупкими. Но их плоды вечны.