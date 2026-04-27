Суббренд BAIC раскрыл свои новинки на мотор-шоу в Пекине

На Пекинском автосалоне компания ArcFox представила сразу несколько новинок, среди которых выделяются электрический седан S3, обновленная модель S5 и флагманский гибридный минивэн V9. Седан S3 получил узнаваемый дизайн бренда с цельными светодиодными линиями и скрытыми дверными ручками. Его длина составляет 4 916 мм, ширина — 1 900 мм, высота — 1 480 мм, а колесная база — 2 876 мм. Автомобиль доступен в двух версиях: с батареей на 159 кВт или стандартным двигателем 150 кВт, причем запас хода варьируется от 460 до 660 километров в зависимости от конфигурации.

© соцсети

Модель S5, в свою очередь, является эволюцией популярной серии ArcFox: она получила обновленный дизайн, улучшенный салон и расширенный набор электронных помощников. Ожидается, что автомобиль будет предлагать высокий уровень комфорта и технологий, продолжая традиции бренда.

Особую ставку компания сделала на презентацию флагманского гибридного минивэна V9, построенного на платформе Polaris. Его габариты впечатляют: длина 5 300 мм, ширина 1 980 мм, высота 1 850 мм при колесной базе 3 200 мм. Снаружи автомобиль заметен благодаря вертикальной «водопадной» решетке радиатора и электроуправляемым сдвижным дверям.

V9 использует силовую установку на основе технологии Huawei Xuexiao («Снежная сова»): бензиновый двигатель 1.5T выступает генератором, а ведущим является электромотор мощностью 227 кВт и крутящим моментом 320 Нм. Такой гибрид разгоняется до 100 км/ч за семь секунд, потребляя около шести литров топлива на 100 км. Запас хода на электротяге составляет до 300 км, суммарный пробег достигает 1 330 км. Быстрая зарядка 3C позволяет пополнить заряд с 20 до 80 процентов всего за 15 минут.