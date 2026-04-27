Названа стоимость нового родстера Mercedes-Maybach SL 680

Люксовый кабриолет Mercedes-Maybach SL 680 2026 года, построенный на базе SL-класса, появился в продаже в США с символическим пробегом. Экземпляр преодолел всего около 320 километров, а его цена установлена на отметке 239 980 долларов, что ненамного превышает заводской стартовый ценник.

Под капотом модели установлен проверенный 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, выдающий 577 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Разгон до сотни занимает приблизительно 4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 259 км/ч. Однако инженеры уделили особое внимание не столько спортивным показателям, сколько комфорту благодаря специальной настройке подвески Maybach.

Салон кабриолета рассчитан строго на двух пассажиров — в отличие от AMG-модификаций с компоновкой 2+2. Отделка выполняется кожей Nappa, предусмотрены расширенные функции массажа, подогрев шеи и атмосферная подсветка на 64 оттенка. Информационно-развлекательная система работает на базе MBUX третьего поколения.

Автомобиль оснащается полным приводом 4Matic+ и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Базовое оборудование включает современные электронные ассистенты. В итоге непростая машина предстаёт не как чистый спорткар, а скорее престижный гранутур для беззаботных путешествий, где статус и ощущения ценятся выше динамики.