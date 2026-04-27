В Пекине прошла премьера Chery iCar Robox

На Пекинском автосалоне был представлен концептуальный автомобиль Chery iCar Robox, который в будущем получит серийное исполнение для мировых рынков.

Дизайн Robox отличают плавная линия крыши, выразительные колесные арки и шины, предназначенные для бездорожья. В основе модели лежит платформа i-Swift 3.0, способная вместить твердотельную аккумуляторную батарею.

Точные размеры автомобиля пока не раскрываются. По предварительным данным, Chery iCar Robox сможет комплектоваться тремя или четырьмя электродвигателями, что обеспечит его адаптивность к разнообразным дорожным условиям.

Ранее "РГ" сообщала, что в Пекине дебютировал кроссовер Omoda 4, который ждут в России. Кроме того, GAC представил брутальный гибридный внедорожник Yue 7.