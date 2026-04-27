Mercedes-Maybach S 680 получил необычный тюнинг интерьера

Флагманский седан Mercedes-Maybach S 680 4Matic 2026 модельного года предстал в необычном исполнении, которое привлекло внимание ценителей роскоши. Автомобиль сохранил заводские технические характеристики, включая 6,0-литровый V12 с двойным турбонаддувом мощностью 621 лошадиную силу и крутящим моментом 900 Нм. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод помогают разгоняться до 97 километров в час примерно за 4,3 секунды.

От стандартной версии этот седан отличают внешние и внутренние детали оформления. Кузов выполнен в матовом чёрном цвете и покрыт защитной керамикой, дополнен хромированными элементами, затемнённой оптикой и тонировкой стёкол с нанокерамикой. Главная изюминка – салон, отделанный розовой кожей с чёрными вставками и металлическим декором.

Техническая начинка осталась без изменений, а сам автомобиль уже продан. Новая стоимость такого Maybach могла значительно превысить базовую цену модели 2026 года, составляющую от 244 400 долларов.