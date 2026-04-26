Белорусам закрыли бизнес по привозу автомобилей в РФ: ставки подняли кратно

Правительство Белоруссии кратно увеличило утильсбор для юрлиц. С 24 апреля 2026 года в Беларуси вступили в силу новые ставки утилизационного сбора. Соответствующее постановление подписанное премьер-министром Александром Турчиным вступило в силу. Власти объясняют это решение необходимостью защиты внутреннего автомобильного рынка как самой Беларуси, так и Союзного государства в целом.

© Motor.ru

С минувшей пятницы для физических лиц, ввозящих один автомобиль для личных нужд, базовые ставки выросли на 7%, сообщает Национальный правовой Республики Беларусь.

Отныне за импортируемую машину возрастом до трёх лет включительно нужно заплатить 625 белорусских рублей вместо прежних 544,5 рублей, а за автомобиль старше трёх лет — 1282 рубля вместо 1089 рублей. В пересчёте на доллары США по текущему курсу это около 222 и 456 долларов соответственно, то есть реальное удорожание для обычного покупателя составляет всего 15−35 долларов. Для рядового белоруса, который ввозит одну машину для себя, разница практически незаметна.

Однако совсем иная картина складывается для юридических лиц и тех, кто занимается коммерческим ввозом автомобилей с целью перепродажи, в том числе, на рынок Российской Федерации. По отдельным категориям техники ставки выросли кратно, что нанесло ощутимый удар по «серым» дилерам и перекупщикам, массово завозящим машины из-за границы. Именно против этой категории импортёров и направлена новая мера.

© BMW

Постановление вносит и ряд других важных изменений. Категории транспортных средств привели в соответствие с российскими нормами, что должно упростить взаимную торговлю и учёт в рамках Союзного государства.

Увеличен минимальный срок владения автомобилем для иностранных физических лиц — теперь удерживать машину в собственности, чтобы ввезти её по льготной ставке, нужно дольше. Это усложняет схемы с быстрой перепродажей. Кроме того, шасси теперь также облагаются утильсбором, а два ранее действовавших постановления — по транспортным средствам и по самоходным машинам — объединили в единый документ.

При этом белорусские автопроизводители освобождаются от уплаты утильсбора при условии, что самостоятельно берут на себя обязательства по утилизации выпущенной техники, что служит дополнительным стимулом для локальной сборки.

Власти прямо заявляют, что цель нововведений — именно защита внутреннего рынка, и бьют они по тем, кто на этом рынке зарабатывает, а не по конечным потребителям. Постановление вступило в силу после официального опубликования 24 апреля 2026 года.