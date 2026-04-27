Тюнингованный Ferrari F430 показали с необычным обвесом

На мероприятии в Бельгии был продемонстрирован необычный проект переоборудования Ferrari F430, созданный при участии ателье Liberty Walk. Этот автомобиль, выпускавшийся с 2004 по 2009 год, известен своим 4,3-литровым атмосферным V8 мощностью 483 лошадиные силы, расположенным за сиденьями, и разгоном до сотни примерно за четыре секунды при максимальной скорости более 315 км/ч.

Тюнинг-пакет включает расширенные кузовные элементы: накладки на арки, боковые юбки, иной диффузор и спойлер. Экстерьер дополнен нестандартной бордово-розовой окраской.

Проект выделяется установкой багажников на крыше, заднем стекле и капоте, а также креплением компактного квадроцикла. Помимо этого, автомобиль получил заниженную подвеску и новые колёсные диски с шинами.

Таким образом, классическая модель Ferrari адаптирована под индивидуальные потребности и эстетические предпочтения, сохраняя при этом узнаваемость технической начинки.