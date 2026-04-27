Mansory представил доработанный Ferrari Purosangue

Тюнинг-ателье Mansory завершило проект по модернизации Ferrari Purosangue, увеличив мощность и изменив экстерьер кроссовера. Внедорожник получил карбоновые кузовные панели, новый передний бампер, иной капот и массивное антикрыло сзади. Салон отделан черной алькантарой с желтыми вставками и декоративной подсветкой потолка в стиле «звёздного неба».

Атмосферный двигатель V12 объемом 6,5 литра форсировали до 744 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента, что на 29 сил превышает отдачу стандартной версии. У базовой модели разгон до сотни занимает 3,3 секунды, а максимальная скорость ограничена 350 км/ч. Таким образом, Mansory предложила комплексную доработку Purosangue, улучшив как динамику, так и визуальную составляющую автомобиля.