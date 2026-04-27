McLaren Artura столкнулся с проблемами батареи и отзывами

Гибридный суперкар McLaren Artura 2026 года выпуска испытывает серьезные трудности с надежностью — владельцы жалуются на отказ электропитания, из-за чего машина может полностью обездвижиться, включая невозможность открыть двери или активировать тормоза. Проблема связана с тем, что гибридная батарея перестает заряжать вспомогательную 12-вольтовую сеть, причем в ряде случаев неисправность повторялась через несколько месяцев после ремонта.

Ранее производитель уже проводил две отзывные кампании: первая касалась возможного отсоединения топливопроводов высокого давления с риском утечки и возгорания, вторая — трубок низкого давления с аналогичной угрозой. Все дефекты устранялись по гарантии.

Примечательно, что предшествующая модель McLaren 570S не имела такого количества нареканий. Из-за текущих проблем гибридный суперкар заметно потерял в цене на вторичном рынке.

Эта ситуация заставляет задуматься о надежности сложных гибридных систем в суперкарах, где усложнение конструкции и интеграция новых технологий увеличивают риски отказов.