Полисы ОСАГО для мотоциклистов подорожали

С начала года стоимость ОСАГО для мотоциклистов в среднем выросла на 14%. На это повлияло множество факторов. И в первую очередь - расширение тарифного коридора и новые коэффициенты, установленные Центробанком для такой техники.

Несмотря на снежную зиму и не очень теплую весну, российские мотоциклисты начали готовиться к открытию "большого" сезона, в том числе активно оформляя ОСАГО. Как показывает статистика Росгосстраха, на апрель традиционно приходится пик продаж полисов для управления мототехникой. Показатели за этот месяц уже приблизились к прошлогодним, хотя, судя по динамике, часть владельцев мототранспорта все же перенесли покупку ОСАГО на май.

Большинство полисов было оформлено мотоциклистами из Москвы (13%), Подмосковья (12%) и Санкт-Петербурга (6%). В десятку регионов с наиболее активными мотоциклистами также вошли Свердловская область, Пермский край, Вологодская, Нижегородская и Калининградская области, Краснодарский край и Ленинградская область. Самые популярные марки мотоциклов, для управления которыми их владельцы оформляли полисы ОСАГО, в этом году Honda, Yamaha, BMW, Suzuki, Kawasaki, Harley-Davidson, Bajaj, Motoland, Regulmoto, Voge. Отметим, что в прошлом году в десятку входили и отечественные марки - "Урал" и "Иж".

По словам директора по управлению портфелем ОСАГО компании Юрия Стрекалова, средняя стоимость "автогражданки" для мотоциклистов за первые четыре месяца этого года выросла на 14% по сравнению с аналогичным показателем января - апреля 2025-го. На это повлияло в том числе и введение год назад нового коэффициента мощности для мототехники. Он имеет шесть градаций - от 1 для мотоциклов мощностью меньше 50 лошадиных сил до 1,66 для байков мощностью свыше 90 л.с. Понятно, что для большинства мотоциклов этот коэффициент больше единицы, и это сказывается на цене полиса. Также на росте стоимости отразилось декабрьское расширение тарифного коридора Банком России - для мототехники оно составило 40% в обе стороны. "Вилка" базового тарифа для страхователей с мотоциклами теперь составляет от 155 до 4260 рублей.

"Принимая решение о расширении тарифного коридора, в ЦБ учитывали динамику основных показателей убыточности владельцев мототехники - таких, как частота наступления страховых событий и величина причиненного ущерба. И это позволяет нам более индивидуально и справедливо тарифицировать договоры ОСАГО для мотоциклистов, - говорит Юрий Стрекалов. - Но если бы мы при расчете использовали базовую ставку по верхней границе тарифного коридора для всех мотоциклистов, рост стоимости полиса для них был бы втрое выше. Мы стараемся сохранить для лояльных и аккуратных клиентов справедливые ценовые условия страхования, поэтому средняя стоимость полиса с учетом всех примененных коэффициентов в этом году составляет менее 2,6 тысячи рублей".

В общем, мотосезон начинается с подорожания полисов ОСАГО.