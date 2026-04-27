Как в России хотят наказывать за опасное вождение

На российских дорогах нередко встречается определенный тип водителей, чье поведение создает угрозу для остальных участников движения: резкие перестроения, несоблюдение дистанции, намеренное торможение перед другими автомобилями, противодействие обгону. В Правилах дорожного движения есть даже конкретный запрет на такие маневры, названные "Опасное вождение".

Но формально подобное поведение не квалифицируется в рамках одного конкретного состава нарушения ПДД, однако именно оно все чаще становится причиной тяжелых ДТП. Поэтому государство вновь и вновь возвращается к идее наказания не только за конкретный опасный маневр, но и за само опасное вождение как стиль поведения.

Попытка перевести часть таких случаев в уголовную плоскость уже предпринималась. Группа депутатов предложила дополнить статью 213 Уголовного кодекса о хулиганстве нормой о грубом нарушении общественного порядка с использованием автомобиля. Санкции предлагались серьезные: штраф 300-500 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы. Однако профильный Комитет Госдумы не поддержал инициативу, указав, что в УК уже есть статья 267.1 о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Кстати, эта статья появилась в кодексе довольно давно, но начали применять ее только в прошлом году. Первый приговор по ней был вынесен 14 января 2025-го в отношении дагестанского дрифтера. А дальше пошло по накатанной. Региональные примеры доказывают, что такие водители встречаются повсюду. К примеру, в Дагестане водитель выезжал на "встречку" и снимал это на видео, в Подмосковье суд оштрафовал жителя города Мытищи за опасные перестроения.

Кстати, все привлеченные по уголовной статье даже ДТП не совершили. Их наказали только за опасные маневры на дороге.

При этом административный контур нуждается в донастройке. У нас до сих пор не предусмотрена ответственность водителя за опасное вождение. В Госдуме рассматривается проект новой статьи КоАП, предусматривающий штрафы от 3 до 5 тысяч рублей за это. Также лишение прав на срок от одного до трех месяцев за повторное нарушение.

Если водитель систематически играет в "шашки" или поджимает впереди идущие машины, наказывать его нужно до того, как он станет причиной ДТП, а возможно, и жертв. Однако огромное количество законодательных инициатив было просто отклонено, поскольку до сих пор непонятно, как такое нарушение выявлять на дороге.

Основная сложность заключается не в размере санкций, а в формировании доказательной базы. Действующие комплексы фотовидеофиксации уже способны регистрировать выезд на встречную полосу в зонах, где это запрещено, или движение по обочине, то есть отдельные опасные маневры. В их числе такие решения, как "Азимут", которые особенно востребованы в регионах с высоким трафиком вроде Подмосковья. Как сообщил министр транспорта Московской области Марат Сибатулин, анализ аварийности за три месяца текущего года показал снижение числа ДТП в регионе на 21%, а погибших - на 42%. Но самым частым видом аварий по-прежнему остаются столкновения.

А вот с опасным вождением сложнее: нужно доказать именно совокупность действий и их последовательность. Как пояснил первый заместитель генерального директора оператора системы фотовидеофиксации Подмосковья "МВС Груп" Александр Домбровский, с технической точки зрения комплексы фотовидеофиксации можно научить распознавать множество потенциальных нарушений ПДД, но для этого необходимы четкие требования к доказательной базе. Например, резкое торможение можно определить как снижение скорости на Х км/ч за Y секунд. По его словам, нынешняя трактовка опасного вождения в ПДД слишком размыта. Безопасная дистанция между транспортными средствами нормативными документами тоже не определена.

Кроме того, недостаточна и плотность установки комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах. Отсюда и возникает интерес к использованию БПЛА для закрытия так называемых слепых зон на участках, где отсутствуют стационарные комплексы. Однако действующее законодательство запрещает использовать беспилотники как автоматические средства фиксации нарушений.

Между тем именно такие инструменты в перспективе могли бы стать одним из наиболее эффективных способов выявления системных и злостных нарушителей. С точки зрения превентивного эффекта именно БПЛА демонстрируют высокую эффективность прежде всего при выявлении выезда на полосу встречного движения, обгонов в неположенном месте и пересечения дорожной разметки. Осознание водителем того, что контроль может осуществляться непрерывно на любом участке маршрута, существенно снижает желание совершить опасный маневр.

В целом основания для ужесточения наказания за опасное вождение у государства более чем весомые. По данным Госавтоинспекции, в 2025 году по вине водителей произошло свыше 112 тысяч ДТП, в которых погибли почти 12 тысяч человек и более 144 тысяч получили травмы. Причем с выездом на встречную полосу связано около 10 тысяч аварий.

Традиционно пик аварийности приходится на летние месяцы, когда растут скорости, а вместе с ними и число водителей, для которых агрессивная езда становится частью сезонной "нормы". К слову, в начале 2026 года ситуация немного улучшилась: по вине водителей произошло около 19,5 тысячи ДТП, из них порядка 2 тысяч - из-за выезда на "встречку", что на 10% меньше, чем годом ранее. Именно поэтому государство все настойчивее смещает акцент с единичных грубых нарушений на саму модель поведения за рулем. То есть речь идет уже о попытке вытеснить с дорог саму культуру опасного вождения.