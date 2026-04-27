Старый армейский Dodge прошел доработку и получил мотор на 717 сил

Легендарный армейский Dodge WC-53 получил вторую жизнь — и теперь это не просто ретро-вездеход, а полноценный супервнедорожник с мотором на 717 л.с.

Американская мастерская Desert Power Wagons из Северной Каролины превратила военный Dodge 1942 года в экстремальный внедорожник с современной техникой и роскошным салоном.

Под капотом исторического автомобиля теперь работает 6,2-литровый V8 Hellcat с турбонаддувом. Этот мотор выдает 717 л.с. и полностью меняет характер машины, которая когда-то создавалась для армейских штабов.

Чтобы классический кузов выдержал такую мощность, его установили на новую стальную раму. Внедорожник получил полный привод, понижающую передачу, усиленную подвеску и современные тормоза.

Для тяжелого бездорожья проект дополнили 37-дюймовыми внедорожными шинами и лебедкой, встроенной в передний бампер. В результате получился автомобиль, который сочетает внешность военной классики и возможности современного оффроуд-монстра.

Интерьер тоже полностью переработали. Внутри — новые сиденья, мультимедийная система и дорогая отделка с кожей и деревом. От армейской утилитарности здесь почти ничего не осталось.

Цена такого рестомода впечатляет не меньше, чем его характеристики: проект оценили в 500 тысяч долларов — это примерно 37 миллионов рублей.

Оригинальный Dodge WC-53 выпускался в США с 1940 по 1945 год как штабной армейский автомобиль повышенной проходимости. Известно, что около 200 таких машин поставили в СССР по ленд-лизу.