Toyota адаптировала автомобильное сиденье Crown под офисное кресло

Японский автоконцерн Toyota выпустил ограниченную серию офисных кресел, созданных на базе сидений флагманского седана Toyota Crown. Проект реализован в сотрудничестве с производителем мебели Itoki и ориентирован на премиальный сегмент корпоративных пользователей, сообщает Carscoops.

Новинка повторяет автомобильное кресло, адаптированное под офисное использование. В отличие от оригинала, вместо крепления ремня безопасности интегрирован USB-порт, обеспечивающий зарядку устройств за счет встроенного аккумулятора, характеристики которого не раскрываются.

Кресло сохраняет ключевые функции автомобильной версии, включая регулировку положения, поддержку поясницы, а также системы подогрева и вентиляции. Разработчики заявляют, что при создании учитывались требования эргономики и длительной работы в офисной среде.

Модель будет выпущена ограниченным тиражом в 70 экземпляров. Стоимость составляет 495 тыс. иен (около 234 тыс. руб.). Отмечается, что если спрос превысит предложение, покупателей выберут по лотерее.

