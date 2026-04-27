На автосалоне в Пекине новинки представили больше тысячи производителей

На проходящем в Пекине 19-м Международном автосалоне свои новинки представили ведущие концерны, но большая часть премьер пришлась на китайских производителей. Какие машины могут доехать до России, узнал корреспондент "РГ", посетивший мотор-шоу.

По итогам 2025 года китайские автопроизводители впервые в истории вышли на первое место в мире по суммарным продажам новых машин, обойдя японские компании. Ведущие дизайнеры, инженеры и просто лучшие умы трудятся на концерны из КНР - китайцы просто их перекупили. В итоге автосалоны в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу - это то, за чем следит весь мир.

В этом году выставка в столице Китая достигла рекордных масштабов: на площади 380 тыс. кв. м свои новинки показали 1000 участников, а до 3 мая ее должны посетить около 1 млн человек. Один из трендов Auto China 2026 - большие квадратные внедорожники.

В этом году свои новинки представили больше тысячи автопроизводителей

Так, в Пекине прошла премьера GAC Yue 7. Автомобиль получил внедорожный обвес кузова с силовым багажником, лестницей, боксом для хранения и дополнительным освещением. Этот внедорожник предлагает интегрированную рамную конструкцию, параллельную гибридную силовую установку и пневмоподвеску с возможностью регулировки дорожного просвета. Марка из Гуанчжоу активно выводит новинки и на российский рынок, так что T75 в будущем можно ждать и у нас.

Hongqi представил серийную версию гибридного внедорожника. Ранее модель была известна под индексом P567, точное же имя новинки пока не объявили. Машина получила рамную конструкцию и дизайн в стилистике "крепости" с использованием элементов традиционной китайской архитектуры. Гибридная система включает 2-литровый турбированный ДВС и четыре электромотора. Общая мощность силовой установки - 843 л. с. Ждем этого исполина и в РФ.

Бренд Rox показал внедорожник класса люкс Adamas в специальной версии Royal Edition. Салон такого автомобиля получил отделку перфорированной кожей с золотой прострочкой, вышитые логотипы и премиальные детали отделки. Машина, изначально созданная для Ближневосточного региона и посвященная королевской семье ОАЭ, теперь готовится к выходу на международные рынки. Сам Adamas начнут не только продавать в России, но и собирать на заводе "Автотор" в Калининграде.

Нельзя пройти мимо премиального Li Auto L9, который обзавелся приставкой Livis. Новый автомобиль получил активную подвеску, подруливающую заднюю ось, рулевое управление по проводам. В движение машину приводит последовательно-гибридная установка на базе нового 1,5-литрового двигателя, выполняющего роль генератора. Тяговая батарея обеспечивает запас хода на электротяге до 420 км, а суммарный запас хода превышает 1500 км. Li Auto официально продают и в России, так что ждем новинку и у нас.

Показали в Пекине и кроссовер Omoda 4. Во фронтальной части прослеживаются общие решения с уже продающейся в РФ старшей моделью С5. Технические подробности пока не раскрыты. Однако ожидается, что новый кроссовер предложат в КНР не только с ДВС, но также с гибридной и полностью электрической силовой установкой. В РФ же точно появится бензиновая версия модели.