Volvo начал производство кроссовера EX60 в Швеции от 5,5 млн рублей

Volvo начал производство кроссовера EX60 в Швеции с ценой от 5,5 млн рублей.

© За рулем

На заводе в Торсланде, неподалёку от шведского Гётеборга, официально стартовала сборка нового Volvo EX60. Первые машины обещают передать покупателям уже к началу лета. Шведский концерн называет эту модель первенцем – впервые полностью электрический автомобиль не только разработан, но и выпускается в самой Швеции, что, по заявлению производителя, укрепляет позиции страны как ключевого хаба для премиальных электрокаров.

Интересно, что старт серийного выпуска EX60, как полагают в компании, серьёзно подстегнёт экономику и города, и всей страны. По сути, этот кроссовер может стать одним из самых дорогих экспортных товаров Швеции. Гендиректор Volvo Хакан Самуэльссон назвал этот день важным для фирмы и государства.

Что касается спроса – он оказался выше ожиданий. Решение нарастить объёмы выпуска в 2026-м приняли после того, как ключевые рынки вроде Швеции и Германии показали аномально высокий интерес.

Количество уже оформленных розничных заказов, по словам представителей Volvo, серьёзно перекрыло внутренние прогнозы практически во всех странах Европы.

Премьера электрического EX60, напомним, прошла ещё в январе 2026-го. Машина хвастается внушительным запасом хода – до 810 километров на одной зарядке. А ещё поражает скоростью: с 10 до 80 процентов батарея пополняется всего за 16 минут. При этом стартовая цена в Германии установлена на отметке 62 990 евро, что по нынешнему курсу равняется примерно 5,5 миллиона рублей.