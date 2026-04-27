Китайский автомобильный пузырь скоро лопнет

Обозреватель портала "Дром" Сергей Арбузов поделился с "Российской газетой" своими впечатлениями от автосалона в Пекине.

© Российская Газета

Когда мы говорим о современном состоянии автомобильной промышленности Китая, то удивление должны взывать не отдельные марки и те новинки, которые они представляют, а запас прочности всего рынка. Напомню, что в Китае уже как три года бушуют ценовые войны. Их спровоцировали так называемые независимые "зеленые стартапы" - Xpeng, Nio, Li Auto, которые в сжатые сроки предложили рынку высококлассные электромобили и гибриды. Это заставило большие (в первую очередь государственные концерны) начать развитие своих "зеленых" брендов - завязались первые "бои" и автопроизводители начали демпинговать и растягивать рассрочку на много лет. Автомобильные компании, работающие в Китае, идут на все, лишь бы поддерживать уровень сбыта.

Вкупе с необходимостью колоссальных вливаний в НИОКР по "батарейным технологиям" необходимость демпинга обернулась миллиардными убытками для одних (Nio) и потерей прибыли для других. Вспомним, что BYD, которые первенствовал на китайском рынке в 2025 и 2024 году, в начале нынешнего года перестал дотировать ценообразование и тут же скатился в продажах с первого места на четвертое. Обратим внимание на первую десятку брендов китайского рынка - в первом квартале 2026 года все они поголовно потеряли покупателей.

Китайский автомобильный пузырь продолжает надуваться - он вот-вот лопнет, потому что наряду с НИОКР и демпингом огромные средства уходят и на разработку новых моделей. Я обошел все без исключения стенды Пекина и ознакомился со всеми без исключения новинками. Я удивляюсь не тому, что сейчас все марки начали выходить во все возможные сегменты и раздувать модельные ряды - это следствие естественного хода дел (те, кто изначально планировал делать только кроссоверы, предложили в Пекине седаны и спорткары и наоборот) я удивляюсь тому, что пузырь еще не лопнул. Я уверен, что осталось недолго. Наиболее уязвимы небольшие компании по типу названных выше, наименее уязвимы крупные государственные концерны типа Changan, GAC, SAIC, BAIC, - отметил эксперт.