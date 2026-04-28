Chery научила Tiggo парковаться без водителя

Chery представила систему автоматической парковки VPD для Tiggo 7 и Tiggo 8.

Китайский автопроизводитель Chery анонсировал внедрение интеллектуальной системы Valet Parking Driver (VPD), которая кардинально упростит поиск парковки и выезд с неё. Две ключевые функции — One-Tap Departure и One-Step Homecoming — появятся на кроссоверах Tiggo 7 и Tiggo 8 уже до конца 2026 года.

Функция One-Tap Departure избавляет водителя от необходимости самостоятельно выруливать с тесной стоянки. Достаточно нажать кнопку в мобильном приложении — и автомобиль сам запустит двигатель, оценит обстановку с помощью нейросетей, объедет препятствия и подъедет прямо к владельцу. Система адаптируется к встречному транспорту, узким проездам и при необходимости корректирует маршрут.

One-Step Homecoming работает зеркально. Водитель заезжает на паркинг, выходит из машины и через приложение активирует поиск свободного места. Если заранее заданное пространство занято, VPD самостоятельно сканирует уровень и находит альтернативу, оценивая ситуацию в реальном времени. При этом ассистент постоянно отслеживает пешеходов и другие автомобили, при угрозе столкновения сбрасывает скорость или экстренно останавливается. Любые отклонения фиксируются, что гарантирует высокий уровень безопасности.

Ожидается, что система VPD станет важным шагом в развитии автономных технологий Chery и повысит конкурентоспособность моделей Tiggo на российском и мировом рынках.

Напомним, что владельцев автомобилей предостерегают от штрафов за ночные «концерты» сигнализации. Илон Маск объявил о начале производства Cybercab.