Ford готовит четырехдверный Mustang Mach 4 к 2028 году

Компания Ford, по слухам, занята разработкой четырехдверной версии легендарного Mustang. Ожидается, что новинка под названием Mach 4 появится на рынке примерно в 2028 году. Эта модель может стать логичным продолжением семейства Mustang, в котором уже есть купе Mach 1 и электрический кроссовер Mach-E. Сообщается, что новый автомобиль не будет классическим купе, а превратится в полноценный спортивный седан, сохранив привычные элементы дизайна: длинный капот, агрессивный силуэт и характерные тройные задние фонари.

Ожидается, что силовая линейка Mach 4 будет включать мощный двигатель V8, а также более доступные турбированные варианты EcoBoost. Это позволит новинке конкурировать с другими спортивными седанами премиум-класса. Руководство Ford не опровергает такие планы, ранее глава компании допускал появление подобной модели, если она сохранит дух и драйв традиционного Mustang. Тем самым бренд балансирует между расширением гаммы и сохранением идентичности культового автомобиля.