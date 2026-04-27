Представлен Hummer EV SUV 2026 с эксклюзивным пакетом Carbon Fiber Edition

Электрический внедорожник GMC Hummer EV обзавелся новой эксклюзивной опцией — матовым оттенком кузова Magnus Gray Matte, который доступен строго в рамках пакета Carbon Fiber Edition. Этот апгрейд предлагается только для версии 3X, делая его достаточно раритетным.

© Hummer

Серый матовый цвет подчеркивает массивность и агрессивный дизайн модели, придавая ей почти военизированный вид. Инженеры решили сочетать его исключительно с интерьером Velocity Ember, что сужает выбор конфигураций, но создает единый стиль. Стоимость пакета составляет 16 300 долларов, что относит его к премиальным дополнениям.

Помимо новой окраски, в пакет входят уникальные элементы отделки салона и улучшенные динамические характеристики, в частности более быстрый разгон. Техническая начинка модели осталась прежней: она базируется на платформе GM BT1, разработанной специально для электрических пикапов и SUV. Сборка продолжается на заводе Factory Zero.

Hummer EV уже давно позиционируется не столько как утилитарный внедорожник, сколько как имиджевый автомобиль, и подобные нишевые детали лишь усиливают его привлекательность. Теперь выбор сводится не к техническим параметрам, а к эмоциональному отклику, который вызывает машина.