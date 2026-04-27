Представлен бронированный Rolls-Royce Cullinan

Бронированный Rolls-Royce Cullinan, разработанный компанией Inkas, внешне практически неотличим от стандартной версии, но внутри скрывается серьезная защита. Автомобиль сертифицирован по уровню BR6, что позволяет ему выдерживать попадания из автоматического оружия калибра 7,62 мм и взрывы гранат. Комплексная 360-градусная защита включает усиленные кузовные панели, бронированные стекла и специальные перекрытия дверей, предотвращающие проникновение осколков и пуль.

Инженеры дополнительно усилили петли дверей, защитили топливный бак, аккумулятор и электронику. Даже после повреждения шин автомобиль может продолжать движение благодаря системе run-flat с усиленными вставками. В качестве опций предлагаются ночное видение, камеры кругового обзора, система фильтрации воздуха, сирена, стробоскопы и аварийный люк на крыше.

Роскошный интерьер Cullinan остался практически без изменений, чтобы сохранить премиальный уровень комфорта. Под капотом установлен стандартный 6,75-литровый двигатель V12 мощностью около 562 лошадиных сил без доработок, что подчеркивает: акцент сделан на безопасности, а не на динамике.

Этот проект отражает тенденцию на рынке люксовых автомобилей, где защита становится не менее важным фактором, чем комфорт. Если раньше при выборе такого автомобиля в первую очередь обращали внимание на уровень комфорта, то теперь для многих на первый план выходит безопасность.