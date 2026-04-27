Lamborghini Murcielago SV вновь привлек внимание на фоне слухов о Revuelto SV

Легендарный суперкар Lamborghini Murcielago SV вновь привлёк внимание автомобильного мира на фоне обсуждений новой модели Revuelto SV. Этот атмосферный V12 с 670 лошадиными силами разгоняется до сотни за 3,2 секунды и развивает более 330 км/ч. Инженерам удалось снизить массу машины примерно на 100 килограммов благодаря широкому использованию карбона.

Murcielago SV, выпущенный всего 186 экземплярами, считается иконой эпохи минимальной электроники и чистого вождения. Улучшенная аэродинамика, карбон-керамические тормоза и полный привод делают его трековым инструментом, хотя формально машина остаётся дорожной. Сегодня такие автомобили стоят от 600 тысяч до миллиона долларов и считаются коллекционными. Конкретный чёрный матовый экземпляр с жёлтыми акцентами вызывает ассоциации с «автомобилем-тенью».

Этот суперкар служит напоминанием о временах, когда создание машин было подчинено эмоциям, а не экологии. В эпоху перемен Murcielago SV становится эталоном для настоящих энтузиастов.