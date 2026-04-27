BMW M5 G90 подвергся критике из-за дизайна и увеличенного веса

Новый BMW M5 в кузове G90 получил гибридную силовую установку на базе 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом и электромотором, что обеспечивает 717 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Однако масса автомобиля достигла примерно 2,4 тонны, сравнимой с пикапами, из-за чего разгон до 100 км/ч занимает 3,4 секунды — медленнее, чем у предыдущих версий M5, включая M5 CS. Поклонники модели критикуют её дизайн и лишний вес, хотя динамика остаётся впечатляющей.

Тюнеры пытаются улучшить восприятие новинки: один из проектов получил полностью чёрный кузов, новый обвес и колёса Vossen. Тёмный цвет маскирует спорные элементы экстерьера, а аэродинамические детали делают облик агрессивнее. Тем не менее, даже с доработками машина остаётся неоднозначной — электрификация изменила характер M5, что вызывает споры среди ценителей. BMW M5 наглядно демонстрирует тренды индустрии: мощность растёт, но эмоциональная составляющая ставится под вопрос.