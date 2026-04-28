От "Москвича" до Zeekr пропасть в 6 млн: названы средние цены на «китайцев»

Целиков: средняя цена китайского автомобиля в РФ приблизилась к 3,5 млн рублей.

Но если копнуть глубже и отранжировать бренды по цене за период с января 2024 года по апрель 2026 года, то картина выходит еще более контрастной.

Генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков взял значения только по тем маркам, у которых достаточно продаж.

Здесь не только «чистые» китайцы, но и «новые русские» бренды, собранные на базе китайских моделей. Подборка отлично показывает, кто есть кто: от бюджета до почти премиума.

Например, самым доступным оказался Москвич с ценой 1,89 млн рублей, а самым дорогим – Zeekr почти за 8,25 миллиона.

Общая же средняя цена «китайского авто» за этот период составила 3,33 млн рублей – эту цифру вывели на основе 7,5 млн объявлений на трех классифайдах. Правда, стоит помнить, что в таких объявлениях часто публикуют цену «с учетом всех максимальных скидок».