Кроссовер Soueast S07 в Казахстане продают на 1,3 млн рублей дешевле. В Казахстане новый кроссовер Soueast S07 можно купить за 14 млн тенге, что по актуальному курсу обмена составляет 2,2 млн рублей. Об этом свидетельствует актуальный прайс-лист модели, с которым ознакомился журнал Motor.

Машина представлена в единственной комплектации Flagship с 197-сильным бензиновым 1,6-литровым турбомотором, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Автомобиль 2026 года выпуска, без учета скидок.

В России Soueast S07 в схожей комплектации «Премиум» предлагается за 3,5 млн рублей. Несмотря на разницу в названиях, обе версии кроссовера оснащены практически одинаково.

В официальном российском прайс-листе Soueast указывается, что это рекомендованная максимальная цена перепродажи в рублях на автомобили 2026 года производства. Таким образом, разница между машинами в странах участницах ЕАЭС достигает 1,3 млн рублей или 37%.

В России цены на Soueast S07 начинаются с отметки 3,4 млн рублей за версию «Престиж». При этом речь идет о машинах 2024 года выпуска. В Казахстане дилеры предлагают только свежие автомобили.

Soueast S07 появился на рынке РФ в конце 2024 года: поставки начались в ноябре, а 29 декабря первый автомобиль выдали покупателю.

Все машины адаптированы для России: есть обогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок. Базовая комплектация включает два 12,3-дюймовых дисплея, кожаный салон, климат-контроль, аудиосистему Sony, беспроводную зарядку, панорамную крышу и 20-дюймовые диски.