Nissan возродит знакомый россиянам внедорожник Terrano

Nissan выпустит новое поколение внедорожника Terrano. Об этом журналу Motor сообщили представители японской марки на полях Пекинского автосалона. В рамках выставки публике представили концепт Nissan Terrano PHEV Concept, на базе которого будет создана серийная машина. Приставка PHEV означает, что будущая модель будет иметь гибридную силовую установку.

Имя Terrano знакомо российской публике. С 1986 по 2003 годы под этим названием выпускались рамные внедорожники, а с 2013 по 2022 именем Terrano называли компактный кроссовер российской сборки на базе Renault Duster.

В новом поколении автомобиль получит рамную основу. Наиболее вероятным претендентом, который поделится агрегатами, считается пикап Nissan Frontier Pro, выпускаемый совместным предприятием Zhengzhou Nissan.

Гибридный Nissan Frontier Pro оснащается 1,5-литровым турбомотором (147 л.с., 220 Нм), который выполняет задачи генератора, а в движение автомобиль приводится электромотором BorgWarner.

У базовых Dongfeng Z9 PHEV пиковая отдача составляет 326 л.с. и 800 Нм, установлена батарея ёмкостью 17 киловатт-часов без функции быстрой зарядки, а запас хода на электротяге до 60 км (WLTC).

У топовых пикапов силовая установка развивает до 435 л.с. и 800 Нм, аккумулятор — ёмкостью 32,85 киловатт-часа. Батарея поддерживает «суперчарджер» и обеспечивает автономность до 135 км.