Во Владивостоке решено попрощаться с частными автобусными перевозчиками

В столице Приморского края, а также в других округах региона автобусные перевозки решено сделать преимущественно муниципальными. Об этом сообщил на форуме партии "Единая Россия" во Владивостоке губернатор Олег Кожемяко.

По словам главы региона, поставлена цель, чтобы не менее 90 процентов внутригородских и внутрирайонных перевозок осуществляли муниципальные транспортные предприятия.

"Жители Владивостока и края постоянно жалуются на то, что общественный транспорт, который имеет ключевое значение для людей, постоянно нарушает график движения. Даже в столице края вечером трудно дождаться автобуса. Частники под разными предлогами сходят с рейса, как только падает пассажиропоток", - сообщил Олег Кожемяко.

Кроме того, по словам губернатора, есть большие проблемы с ценообразованием в частных транспортных компаниях.

"Мы уже ежегодно доплачиваем им из бюджета по 600 миллионов рублей, компенсируя разницу в цене, чтобы общественный транспорт оставался доступен людям", - заявил Олег Кожемяко.

По словам главы региона, край продолжит приобретать современные комфортабельные автобусы. В этом году будет закуплено несколько десятков автобусов, которые позволят обновить автопарк муниципальных компаний и увеличить количество маршрутов.