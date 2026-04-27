Глава Huawei публично посрамил себя за подход к дизайну автомобилей

Глава Huawei публично унизил себя за прежний подход к дизайну автомобилей. Он признал, что долгое время компания фатально ошибалась: безопасность и качество были на первом месте, а внешность машин оставалась второстепенной, сообщает IT Home.

© Motor.ru

"Раньше мы ошибались в том, что при создании автомобилей делали упор на внутреннюю безопасность и качество, но, возможно, не уделяли внимания внешнему виду. Я провожу самоанализ, приношу извинения, это извлечённый нами урок. Теперь мы придаём особое значение внешности", - сказал глав автомобильного подразделения Huawei Юй Чэндун.

По его словам, новые автомобили Huawei будут не только качественными, но также стильными и красивыми.

Он также отметил, что новые модели автомобилей уже находят отклик у аудитории: 40% покупателей новинок составляют женщины, ещё 30-40% — пользователи iPhone.

Huawei не делает автомобили под своим именем, а создаёт технологии для машин пяти брендов-партнёров по альянсу HIMA. Это бренды Aito, Luxeed, Stelato, Maextro и SAIC Shangjie.