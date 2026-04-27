Первая модель бренда Freelander официально дебютировала

Китайский бренд Freelander официально представил на автосалоне в Пекине серийную модель Freelander 8.

© Российская Газета

Новинка является результатом сотрудничества компаний Chery и Jaguar Land Rover и позиционируется как высокотехнологичный "внедорожник повышенной проходимости класса люкс".

Серийная модификация выполнена на базе ранее представленного концепт-кара Concept 97. Автомобиль получился длиннее, шире и выше, чем Land Rover Defender 110. Внешность Freelander 8 выполнена с оглядкой на Land Rover Freelander и Defender прошлых поколений. Автомобиль оснащен полускрытыми дверными ручками. Акцентированы наклонные передние стойки и частично закамуфлированные задние стойки, расширенные колесные арки и защита порогов, прямоугольные фары со светодиодной оптикой и крупные внешние зеркала на ножках.

В разработке принимали участие Huawei, Ningde Times и Qualcomm. Модель оснащена новейшим поколением автомобильных чипов Qualcomm Snapdragon 8397. По сравнению с чипом 8295 вычислительная мощность увеличена втрое. В оснащение войдет также 896-линейный лидар, задействованный в системе автономного вождения Huawei Qiankun ADS 5, которую предложат штатно.

Freelander 8 базируется на платформе iMAX от компании Chery и использует 800-вольтовую электрическую архитектуру. Будут доступны полностью электрическая и гибридная модификации, в качестве поставщика батарей заявлена компания CATL. Для чисто электрических исполнений заявлена поддержка зарядки мощностью до 350 кВт.

Выпуск наладят на заводе Chery Jaguar Land Rover в Чаншу (Китай). Продажи в Китае запланированы на вторую половину 2026 года. После этого ожидается глобальный запуск новинки. Анонсированы исполнения с лево- и правосторонним расположением руля. В ближайшие пять лет компания выпустит шесть моделей под маркой Freelander