Электромобиль Kia EV2 может появиться на рынке Австралии

У потенциального запуска электромобиля Kia EV2 в Австралии в 2026 году остаётся множество нерешённых вопросов. Хотя модель изначально разрабатывалась для Европы, её появление на австралийском рынке ещё не подтверждено официально.

Среди главных препятствий — логистика: EV2 собирают на заводе в Словакии, и доставка в Австралию потребует длительного морского маршрута через несколько континентов. Кроме того, нестабильность валютных курсов создаёт дополнительные риски, так как затраты на комплектующие и транспортировку напрямую зависят от колебаний евро и доллара относительно австралийского доллара.

Цена новинки, по предварительным оценкам, будет сопоставима с более крупным Kia EV3, выпускаемым в Южной Корее. Это ставит перед производителем непростую задачу: убедить покупателей предпочесть EV2 недорогим китайским аналогам, стоимость которых варьируется от 30 до 40 тысяч долларов.

Технические характеристики EV2 включают два варианта: базовый с батареей 42,2 кВт·ч и двигателем мощностью 100 кВт (запас хода 317 км по WLTP) и более ёмкий с батареей 61 кВт·ч и мотором на 108 кВт (448 км по WLTP). По габаритам модель меньше Toyota Yaris Cross.

Итоговое решение о выводе EV2 на австралийский рынок пока не принято — оно будет зависеть от способности модели конкурировать с бюджетными китайскими электромобилями.