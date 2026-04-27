Toyota обновила рекорд продаж

Toyota Motor отчиталась о результатах минувшего года. Из отчетности следует, что в 2025 году японский автопроизводитель продал более 10,47 миллиона машин, что побило рекорд. Этот показатель стал новым рекордом реализации впервые за два года, пишет ТАСС.

Такого результата удалось достичь, несмотря на ряд серьезных проблем, отмечают японские аналитики. Речь про давление торговых тарифов, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Для автомобильной отрасли Японии эти пошлины оказались особенно болезненными.

Не помешал рекорду и резкий спад экспорта в страны Ближнего Востока из-за военного конфликта. В марте (месяц, который входит в отчетность) поставки в Ближневосточный регион обрушились на 46,4 процента.

В целом глобальные продажи Toyota за 2025 финансовый год выросли на 2 процента. При этом на японском рынке они сократились на 2 процента, до 1,48 миллиона машин, а за пределами страны, напротив, увеличились на 2,7 процента, до 9 миллионов единиц.

