Почему владельцы электромобилей игнорируют экономные функции зарядки

Владельцы электромобилей редко пользуются функциями, которые помогают экономить на зарядке, выяснили аналитики J. D. Power. Согласно опросу, лишь 12% водителей регулярно применяют интеллектуальные системы, запускающие зарядку в часы самых низких тарифов. Хотя почти все осведомлены о такой возможности, большинство игнорирует её. Около трети респондентов иногда заряжают машины ночью, экономя до 73 долларов в год, но многие вовсе не планируют процесс, теряя потенциальную выгоду. tarantas.new

Исследование также оценило, насколько пользователи удовлетворены своими зарядными устройствами. Уровень довольства варьируется в зависимости от типа зарядки и региона: там, где электричество дороже, владельцы чаще недовольны. Покупатели более мощных зарядок второго уровня отмечают их удобство, хотя они ломаются чаще из-за сложной конструкции, полагают авторы отчёта.

Значение имеет и бренд устройства. Самыми довольными оказались обладатели зарядок Tesla, второе и третье места по удовлетворённости заняли Emporia и ClipperCreek.