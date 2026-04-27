Россияне раскупают старые иномарки, чтобы обойти утильсбор

В России наблюдается неожиданный бум на автомобильном рынке: вместо современных машин граждане активно скупают раритетные транспортные средства. Как выяснили журналисты, основной драйвер этого тренда — новые правила начисления утилизационного сбора, вступившие в силу с 1 апреля 2026 года.

По данным поставщиков винтажной техники, интерес к авто, произведённым три десятилетия назад, резко возрос этой весной. Главный плюс старых иномарок — они освобождены от уплаты дорогостоящего утильсбора. Лидерами покупательского спроса стали культовые модели немецкого автопрома: Mercedes-Benz E500 в кузове W124 и представительский седан W126.

В пятёрку популярных «ретро-находок» также вошли внедорожники G-класса («гелики»), легендарные «шестисотые» Mercedes и итальянские Alfa Romeo. Стоимость доставки и таможенной очистки одного такого раритета из Европы в РФ варьируется от 5 до 10 миллионов рублей, что иногда составляет до половины итоговой цены автомобиля.

Эксперты отмечают, что схема стала востребованной на фоне административных изменений: с 1 апреля ужесточились условия ввоза иномарок для личного пользования из стран ЕАЭС, в частности из Беларуси и Казахстана. Параллельно в Конституционном суде РФ обсуждается порядок начисления утильсбора на импортную спецтехнику — например, тракторы.

Таким образом, желание сэкономить на обязательных платежах превратило старые «Порше» и «БМВ» из хобби коллекционеров в ходовой товар. Автомобили, которым за 30, оказались в центре внимания благодаря формальному статусу «антикварных», позволяющему законно избежать повышенных пошлин.