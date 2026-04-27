Милицейскую «трешку» за 7,5 млн рублей выставили на продажу в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону выставили на продажу милицейский ВАЗ-2103 за 7,5 млн рублей. Автомобиль 1974 года с надписями «Милиция» и «ГАИ» находится в хорошем состоянии, судя по фото на портале Auto.ru, ни ржавчины ни сколов краски у него нет.

© Motor.ru

«Автомобиль новый, раскраска милиция и герб с завода оригинальная, автомобиль стоит на учете, полностью исправен», — отметил продавец.

Стоит отметить, что подлинные советские милицейские автомобили встречаются крайне редко. Машина стоит на учёте и полностью исправна. За время своего существования она сменила трёх владельцев, а текущий собственник владеет ей всего один месяц. Налог на данное авто составляет 900 рублей в год.

Под капотом у «тройки» установлен бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 75 лошадиных сил. Цвет кузова — жёлтый.