Ребенок заказал на маркетплейсе автомобили на 14 млн рублей

Школьник заказал машины на 14 млн рублей на маркетплейсе . Сделал он это ради проверки. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

© Motor.ru

«Ничего необычного, просто ребёнок заказал на маркетплейсе три автомобиля за 14 млн рублей, чтобы проверить, оформят ли такой заказ», — говорится в публикации.

По данным канала, после переговоров со службой поддержки родителям удалось отменить покупки.

До этого в штате Флорида водительница заехала внедорожником на низкий Lamborghini, и это попало на видео.

В одном из жилых кварталов местная жительница, пытаясь найти свободное парковочное место, превысила скорость и не заметила стоящий внизу автомобиль. В результате Chevrolet буквально проехал по спорткару Lamborghini.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как внедорожник оказывается на крыше другой машины, после чего спорткар сплющивается под тяжестью массивного Chevrolet. В результате ДТП у Lamborghini помялся капот и спустились колеса. Пострадавших в аварии нет.