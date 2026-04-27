Эксклюзив от BMW: баварцы представили авто и мотоциклы в одном дизайне

Южноафриканское отделение BMW объединило автомобильное и мотоциклетное подразделения в рамках уникального проекта — лимитированной серии M2 Coupe RR Edition. В неё вошли купе BMW M2 и два спортбайка — M 1000 RR и S 1000 RR, выполненные в общей стилистике. Основной акцент сделан на визуальном единстве, а не на технических инновациях. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Все три модели окрашены в чёрный цвет с ярко-красными акцентами. Купе M2 получило покрытие Black Sapphire Metallic, карбоновые детали и аэродинамический обвес M Performance. Салон также выполнен в чёрно-красной гамме с контрастной прострочкой. По технике автомобиль близок к стандартной версии: под капотом 472-сильный рядный шестицилиндровый двигатель, доступный как с механикой, так и с 8-ступенчатым автоматом. В числе доработок — заниженная на 20 мм подвеска M Performance и выпускная система Akrapovic. Тираж составил всего 10 машин — по 5 на каждую трансмиссию, продажи начнутся в четвёртом квартале 2026 года.

Мотоциклы M 1000 RR и S 1000 RR также получили эксклюзивное чёрно-красное оформление с карбоновыми элементами и логотипами RR. Единственным техническим изменением для них стала выхлопная система Akrapovic. Цена S 1000 RR — около 25 000 долларов, M 1000 RR — примерно 53 000 долларов. Проект демонстрирует новый подход к премиальным спецсериям, где ценность создаётся не за счёт мощности, а через уникальный дизайн и эмоциональную привлекательность. Для BMW это способ укрепить репутацию среди состоятельных коллекционеров, готовых приобрести не просто один элемент, а целый набор.