Обогнала Haval и Geely: эта модель стала бестселлером на рынке РФ

Продажи Tenet T7 в марте 2026 года принесли дилерам 17,2 млрд рублей.

В марте 2026 года кроссовер Tenet T7, который собирают в Калуге, неожиданно для многих занял первое место по денежной выручке среди всех новых легковых машин в России. Данные « Автостат Инфо» показывают: эта модель принесла дилерам 17,2 млрд рублей за месяц.

Интересно, что Tenet T7 обошёл по этому показателю Haval Jolion (13,9 млрд), Geely Monjaro (11,9 млрд), а также Mazda CX-5 (10,2 млрд), которая попадает на рынок по параллельному импорту. Замкнула пятёрку лидеров ещё одна модель той же марки – Tenet T4 с выручкой 8,8 млрд рублей, который тоже выпускают на бывшем заводе Volkswagen.

Лидерство Tenet T7 сохраняется и по итогам всего первого квартала 2026 года. С января по март локализованная копия Chery Tiggo 7L заработала 44,1 млрд рублей. На втором месте снова Haval Jolion (35,8 млрд), за ним – Mazda CX-5 (26,2 млрд), Geely Monjaro (25,9 млрд) и Tenet T4 (25,1 млрд).

SUV-сегмент сейчас вообще формирует львиную долю рынка. В марте на кроссоверы и внедорожники пришлось около 314,5 млрд рублей – это примерно 86% всей выручки от продаж новых легковушек в России. За квартал доля SUV составила 777,8 млрд из 913,8 млрд общего оборота.

Средняя цена нового внедорожника в марте достигла 3,95 млн рублей. Это на 71,9 тысячи больше, чем в среднем за январь-март. Как отмечают аналитики, сейчас дилерам приносят деньги не только самые продаваемые модели, а те, у кого удачно сочетаются объём продаж, высокая цена и крепкая позиция на рынке.