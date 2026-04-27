"Москвич", прицеп и скутер: уникальный лот выставили на продажу в Красноярске

В Красноярске на одном из популярных автомобильных агрегаторов владелец выставил на продажу ухоженный экземпляр - детище завода АЗЛК - "Москвич-2140" в оранжевом цвете "Охра", выпущенный в год Олимпиады в Москве - в 1980 году. Завлекает глаз данное объявление не только малым пробегом или интересным прошлым машины, а тем, что седан из СССР продается в виде лота, в котором за компанию с ним идут старый советский прицеп и скутер.

Можно с уверенностью заявить, что данный проект тщательно подготовлен для участия в выставках и тематических мероприятиях. Советский седан был восстановлен до отличного состояния и подвергся незначительным изменениям, включая занижение подвески, установку неродных литых дисков и изготовленного на заказ выхлопа. Салон также был аккуратно воссоздан.

Внешний вид автомобиля выдержан в ретро-стиле, что гармонично сочетается с прицепом и скутером из той же эпохи. Заявленный пробег "Москвича" составляет всего 5 тысяч километров.

Владелец запросил за свой лот 903 тысячи рублей. Вероятно, данный экземпляр найдет отклик в сердцах юных ценителей советской автомобильной классики.

