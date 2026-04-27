Стартовало голосование «Автомобиль года — 2026» в России

В России объявлено о старте нового этапа премии «Автомобиль года — 2026», голосование за звание лучшей модели открылось 20 апреля и будет доступно до 30 октября. Как сообщает портал speedme.ru, итоги конкурса по традиции объявят в здании ТАСС.

В отличие от многих других рейтингов, судьбу призов здесь решают не профессиональные эксперты, а миллионы обычных автомобилистов — ежегодно в опросе принимает участие около миллиона человек. В этот раз формат премии претерпел серьёзные изменения: её объединили с «Рейтингами Авто Года». Теперь участники могут не просто отдать голос за понравившуюся новинку, но и оценить модели по таким критериям, как практичность, ежедневное удобство и общее соответствие реальным нуждам водителя.

Такой подход, по мнению организаторов, делает премию более объективной и приближенной к настоящему рынку — учитываются не только заявленные производителем характеристики, но и реальный пользовательский опыт. В перечне автомобилей представлены как официальные бренды, так и машины, ввезённые по параллельному импорту. Каждый класс дополнительно разделён по типу двигателя: на традиционные ДВС, гибриды и полностью электрические версии. Отдельно выделена категория рамных внедорожников — сегмента, который продолжает пользоваться стабильной популярностью в нашей стране.