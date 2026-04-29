Какие новинки Пекинского автосалона точно появятся в России

"Российская газета" выяснила, какие серийные новинки, продемонстрированные на Пекинском автосалоне 2026 года, доберутся до российского рынка, какие из них будут выпускаться в нашей стран и когда это произойдет.

© Российская Газета

Все новые модели, представленные в Пекине и анонсированные для выхода на рынок РФ, - это кроссоверы и внедорожники. Большая часть таких машин оснащена гибридным приводом.

Omoda 4

Дебют на Пекинском автосалоне кроссовера Omoda 4 вызвал повышенный интерес у российских журналистов. Дело в том, что эта новинка появится в нашей стране уже во второй половине текущего года. По не подтвержденным официально данным, ее выпуск наладят на одном из российских автопредприятий холдинга "АГР", и она будет называться С4. В копилке новой Omoda - яркий дизайн со стилистической привязкой к моделям Lamborghini. Новинка чуть компактнее модели Omoda C5. В Пекине модель дебютировала как гибрид, но для РФ ее, вероятно, предложат с 1,5-литровым ДВС в связке с преселективным "роботом". Заявлены расширенные возможности персонализации экстерьера и интерьера, 16 систем помощи водителю, 13,2-дюймовый центральный экран и система кругового обзора на 540°.

Exeed Exlantix ET

Дебютировавший в Пекине кроссовер Exeed EX7, как ожидается, представят на российском рынке до конца года как рестайлинговый вариант Exlantix ET. Модель сохранила выдвижные дверные ручки. Модернизированы система автопилотирования и электронные системы безопасности. Анонсирован усовершенствованный голосовой помощник и проектор данных на лобовое стекло с дополненной реальностью. Гибридное полноприводное исполнение, зарезервированное для РФ, получит 1,5-литровый турбомотор (156 л.с.) для подзарядки тяговой батареи на 41,16 кВт∙ч и два электромотора с совокупной отдачей 513 л.с. и 642 Нм. Запас хода на электричестве - 225 км, суммарный - 1300 км. В числе технических новаций - электромеханические тормоза (с электроактуаторами) и пневмоподвеска с активными амортизаторами.

Chery iCaur V27

Серийное производство кроссовера iCaur V27 в Китае стартовало в середине января. В Россию новинка, показанная на Пекинском автосалоне, должна добраться в течение 2026 года. Салон Chery iCaur V27 рассчитан на пять человек. Технически это последовательный гибрид с двухмоторной силовой установкой и полноприводными возможностями. Совокупная отдача установки достигает 456 л. с. Тяговая батарея позволяет проехать 210 км на электротяге, а в гибридном режиме запас хода - более 800 км. Для российского рынка кузов iCaur V27 получил комплексную защиту от коррозии. Для России перекалибрована подвеска, увеличен клиренс и оптимизирована работа силовой установки.

Deepal S09

Флагманский кроссовер Deepal S09 отличается выразительной внешностью с акцентом на аэродинамику. Это полноразмерный SUV c габаритами 5205х1996х1800 мм и колесной базой 3105 мм. За ускорение отвечает последовательная гибридная установка с совокупной отдачей 493 л.с. Привод - полный. Тяговая батарея CATL при емкости 40,18 кВт·ч обеспечивает до 180 км "зеленого" хода, а в гибридном режиме - до 1200 км. Разгон до 100 км/ч занимает всего 5,9 с. В оснащение входит пневмоподвеска. Салон Deepal S09 - исключительно шестиместный. Привычная "приборка" отсутствует. Вместо нее используется проекционный дисплей с функцией дополненной реальности. На передней панели смонтирован кластер из двух дисплеев по 15,6 дюйма. Заявлен продвинутый "автопилот" и мощная шумоизоляция (предусмотрены двойные стекла всех дверей). Changan готовится вывести Deepal S09 на рынок РФ до конца 2026 года.

BAW 212 T02

Новый "рамник" BAW 212 T02 дебютировал в Пекине под названием Expedition Platform-X. Модель отличают брутальные прямоугольные формы кузова, внешние габариты 5090х2038х1945 мм и колесная база - 2950 мм. За ускорение отвечает параллельная гибридная установка с системой и совокупной отдачей - 422 л.с. и 700 Нм. Батарея емкостью 36,7 кВт·ч обеспечивает до 100 км хода на электротяге. Полный привод дополнен межколесными блокировками. В салоне установлены большие дисплеи и физические клавиши и тумблеры. Ожидается, что SUV выйдет на внешние рынки в 2027 году. Продажи в России также намечены на 2027 год.

Jetour G700

Полноразмерный рамный SUV Jetour G700 при габаритах 5198х2050х1956 мм заметно крупнее младших моделей Jetour T1 и T2. При этом в отличие от них он имеет рамную конструкцию. Силовая установка объединяет 2-литровый турбомотор и электродвигатели, суммарная мощность - 892 л.с. В оснащение входит интеллектуальная система полного привода XWD с автоматическим режимом блокировок. Уровень защиты IP68 позволяет преодолевать броды до 970 мм. В салоне может быть 5 или 6 мест. Предусмотрены пневмоподвеска и амортизаторы с регулируемой жесткостью. Полного заряда тяговой батареи емкостью 34,1 кВт·ч хватает на преодоление 150 км. В смешанном же режиме G700 может проехать 1400 км. Дебютировавший в Пекине Jetour G700 планируется привезти в РФ до конца 2026 года.

Li Auto L9 Livis

В третьем квартале 2026 года в России должны начаться продажи дебютировавшего на автосалоне в Пекине кроссовера Li Auto L9 Livis. Автомобиль оборудован двумя 5-нанометровыми чипами Mach 100 суммарной производительностью до 2560 TOPS. Это позволяет реализовать систему автономного вождения уровня L3, где машина может передвигаться самостоятельно в большинстве ситуаций под контролем водителя. L9 Livis отличает также активная подвеска с индивидуальной регулировкой каждого колеса, система электрического механического торможения (EMB) и рулевое управление "по проводам".

Задняя ось L9 Livis выполнена подруливающей, - так сокращается радиус разворота. В салоне Li Auto L9 Livis шесть мест. Роль генератора выполняет модернизированный турбомотор (1.5, 156 л.с.), использующийся для подзарядки 800-вольтовой тяговой батареи. Она обеспечивает пробег на электротяге до 420 км по стандарту CLTC. В гибридном режиме L9 Livis может проехать более 1500 км. Данные по общей отдаче двух электромоторов не уточняются. У базовой версии L9 она составляет 450 л.с.

Rox Adamas Royal Edition

SUV в эксклюзивном исполнении Rox Adamas Royal Edition изначально создавался для ближневосточного региона. Тем не менее новинка готовится к выходу на международные рынки. Автомобиль выделяется двухцветной окраской кузова, эксклюзивными 21-дюймовыми дисками и специфическим ромбовидным орнаментом в экстерьере и интерьере. Салон получил отделку перфорированной кожей с золотой прострочкой. Спецверсию планируют адаптировать для рынка России и начать ее сборку на заводе "Автотор" в Калининграде. Все исполнения Rox Adamas производятся с обновленным двигателем-генератором Mitsubishi, в котором эффективность преобразования топлива в энергию достигла 3,5 кВт·ч на литр. Это позволило увеличить общий запас хода до 1226 км по циклу WLTC.

Nio ES9

К появлению на российском рынке готовится дебютировавший в Пекине полноразмерный кроссовер Nio ES9. При габаритах 5365х2029х1870 мм эта новинка позиционируется как самый крупный электрический SUV Китая. Автомобиль может похвастаться набором нестандартных решений. Например, здесь есть передний багажник объемом 216 литров и 23-дюймовые кованые колесные диски. Интерьер получил шестиместную компоновку. Суммарная отдача двухмоторной установки составляет 697 л.с. и 700 Нм. Тяговый аккумулятор на 102 кВт·ч поддерживает технологию быстрой замены батареи и сверхбыструю зарядку. Официальный старт продаж ES9 в России намечен на 2027 год.

Wey V9X

Компания Wey показала в Пекине большой кроссовер V9X. Это флагманская модель, нацеленная на соперничество с Li Auto L9. Шестиместный автомобиль получил несколько версий гибридных силовых установок с отдачей от 680 до 748 л.с., запасом "зеленого" хода от 240 км до 470 км (по циклу CLTC) и совокупный запас хода более 1600 км (по методике CLTC). Анонсированы четырехступенчатая трансмиссия DHT, двухкамерная пневмоподвеска и система полного привода. В списке оснащения значатся также панорамная крыша, вентиляция и массажер сидений первого и второго рядов проекционный дисплей, система распознавания лиц, медиацентр с ИИ и многое другое. Ожидается, что такой автомобиль появится в продаже в России в четвертом квартале 2026 года.