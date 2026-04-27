Революция в логистике: грузовики MAN начали отдавать энергию обратно

Электрические грузовики теперь могут не только потреблять энергию, но и отдавать её обратно, как мощные пауэрбанки. Компания MAN Truck & Bus впервые испытала двунаправленную зарядку на реальном объекте — логистическом центре в Германии. В тестах участвовал eTGX с батареей ёмкостью 480 кВт·ч, который доказал способность работать как мобильное хранилище.

© MAN

Проект Spirit-E открывает несколько сценариев использования. В режимах V2S и V2V энергию можно направлять на питание складов, снижение пиковых нагрузок или подзарядку других электромобилей прямо на территории предприятия. Такой подход позволяет экономить 10–20% затрат на электричество — для техники с годовым пробегом около 100 тысяч км это равнозначно 20 тысячам «бесплатных» километров.

Наиболее перспективным считается вариант V2G, когда тягач продаёт излишки энергии в общую сеть, особенно в часы высокого спроса. В компании отмечают: ключевым условием остаются длительные периоды простоя машин на базе. Тем не менее технология уже меняет восприятие электрогрузовика — он перестаёт быть просто дорогой альтернативой дизелю и превращается в полноценный актив, способный приносить доход.

Эксперты полагают, что подобное решение ускорит внедрение электротяги сильнее любых государственных субсидий. Ведь если электрогрузовик начинает зарабатывать пассивный доход, его покупка становится экономически оправданной. Так что роль транспорта в экосистеме логистики расширяется далеко за пределы перевозок.