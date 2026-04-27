Renault показал, каким станет городской электрокар Twingo

Электрическая версия знаменитого сити-кара Twingo, обновлённая и переименованная в Twingo E-Tech, поступила в продажу и уже доступна для тестовых поездок. Этот автомобиль продолжает традицию модели, начатую ещё в 1990-х годах, делая акцент на компактных габаритах при максимально возможном внутреннем пространстве. Длина машины составляет всего 3,79 метра, но внутри могут разместиться пять пассажиров, а салон оснащён сдвижными задними креслами и трансформируется под различные нужды. Багажник вмещает до 360 литров, а при необходимости можно перевозить предметы длиной до двух метров.

Twingo E-Tech полностью электрический, сфокусирован на эксплуатации в городе и оснащён множеством современных систем. Среди них мультимедийный комплекс OpenR Link с интеграцией Google и пакет ассистентов водителя. Цена базовой версии с учётом субсидий стартует с отметки 13 750 евро, что делает эту модель одной из самых недорогих электрических машин на европейском рынке.

Возвращение Twingo знаменует собой важную тенденцию: несмотря на всеобщее увлечение кроссоверами и растущие размеры автомобилей, рынок вновь обращает внимание на компактные и практичные транспортные средства, особенно в условиях плотной городской среды.