GAC Emzoom 2026 представят в конце апреля

Обновлённый компактный кроссовер GAC Emzoom 2026 модельного года дебютирует 29 апреля в формате онлайн-трансляции, где будут объявлены цены и технические детали. Автомобиль сохранит доступный статус в сегменте SUV, а его силовой агрегат останется без изменений: 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 174 л.с. с крутящим моментом 270 Нм в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Внешность модели претерпела изменения: переработана решётка радиатора и некоторые элементы кузова, но узнаваемый агрессивный стиль сохранён. В салоне появился мультимедийный дисплей диагональю 14,6 дюйма с возможностью беспроводного подключения смартфонов. В топовых комплектациях обещают вентиляцию кресел, беспроводную зарядку и набор ассистентов, включая системы помощи при парковке.

Выход рестайлинговой версии подтверждает стремление китайских производителей укреплять позиции в массовом сегменте кроссоверов благодаря современному оснащению и привлекательной стоимости.