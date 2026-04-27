В России предложили ввести цифровой паспорт для каждого автомобиля

РОАД предложила обязать дилеров фиксировать в паспорте автомобиля пробег и ДТП. Российская ассоциация автомобильных дилеров (РОАД) выступила с инициативой принять федеральный закон об обороте автомобилей. Главная цель — сделать рынок подержанных машин прозрачным и защитить покупателей от скрученного пробега и скрытых аварий, сообщает ТАСС.

РОАД предложила обязать дилеров фиксировать в цифровом паспорте автомобиля реальный пробег и все данные о ДТП.

Как заявил глава ассоциации Алексей Подщеколдин на конвенции РОАД-2026, сейчас на рынке нет чётких определений даже базовым понятиям вроде «новый автомобиль» или «автодилер».

Закон должен устранить эту правовую неопределённость и закрепить статус всех участников рынка. Ключевое нововведение — цифровой паспорт транспортного средства. Он будет содержать не только год выпуска, марку и технические характеристики, но и полную историю владельцев, данные о ремонте и обслуживании, фиксацию показаний одометра, сведения о залоге и аресте, информацию о каждом ДТП с участием автомобиля, а также цену каждой перепродажи.

Если инициативу примут, покупатель подержанного автомобиля сможет одним кликом проверить, не скручен ли пробег и не билась ли машина всерьёз. Это резко сократит возможности для мошенничества на вторичном рынке. Пока это только предложение РОАД, но ассоциация надеется на скорое принятие закона.