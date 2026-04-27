Mini выпустил дизайнерский электрокар Cooper SE Paul Smit

Британский дизайнер Пол Смит вновь поработал над MINI, представив лимитированную электрическую версию Cooper SE Paul Smith Edition. Новинка выделяется прежде всего уникальными дизайнерскими решениями, а не техническими характеристиками. Автомобиль доступен в трех цветах кузова — Midnight Black II, Statement Gray и Inspired White — с акцентными оттенками Nottingham Green. Также присутствуют эксклюзивные шильдики, особая подсветка и пороги с брендированием.

Внутри используются переработанные материалы, контрастная синяя прострочка и темный декор Dark Steel. Интерьер дополнен спортивными креслами JCW, панорамной крышей и аудиосистемой Harman Kardon. Фирменный символ «кролик» от Пола Смита встречается на различных деталях салона.

Оснащение включает дополненную навигацию, круговые камеры, адаптивный круиз-контроль и ассистенты движения. Электрическая силовая установка осталась без изменений — такой же мотор, как у стандартного Cooper SE.

В Австралии цена начинается с AU$60 990 (около $43 570), что существенно выше базовой модели. В планах бренда распространить спецсерию на трехдверную, пятидверную версии и кабриолет. Таким образом, MINI продолжает объединять автомобили с модой, делая упор не на мощность, а на стиль и эмоции.