Кроссовер Onvo L80 с рекордным в классе багажником готовится к выходу на рынок

Молодая китайская марка Onvo, принадлежащая компании Nio, представила свою третью модель — среднеразмерный 5-местный электрический кроссовер L80, он будет предложен в одномоторной заднеприводной и двухмоторной полноприводной версиях.

Компания Nio запустила бренд Onvo в 2024 году, он позиционируется на ступеньку ниже бренда Nio и предлагает качественные, богато оснащённые электромобили по относительно доступным ценам. Первенцем бренда Onvo стал среднеразмерный купеобразный кроссовер L60. В прошлом году на рынок вышел большой трёхрядный кроссовер Onvo L90. Представленный сегодня Onvo L80 — это по сути пятиместная версия L90, но компания Nio решила присвоить ей отдельный индекс, так что теперь у Onvo три модели.

Ключевые размеры у Onvo L80 такие же, как у Onvo L90: габаритная длина — 5145 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1786 мм, колёсная база — 3110 мм. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые. В оснащении заявлена регулируемая по высоте пневмоподвеска: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — независимая многорычажная. Удобный вход/выход обеспечивают выдвижные подножки, рассчитанные на нагрузку до 300 кг. Кузов изготовлен из стали из алюминия, заявленная жёсткость на кручение — 38 150 Нм/градус.

Комплектаций у Onvo L80 будет несколько, но силовых установок всего две на выбор — одномоторная в сочетании с задним приводом и двухмоторная в сочетании с полным приводом. Электрическая архитектура — 900-вольтовая, ёмкость батареи — только 85 кВт·ч.

На заднеприводной версии электромотор выдаёт 340 кВт (462 л.с.) и 400 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с, максимальная скорость — 200 км/ч, запас хода на одной зарядке — 615 км по циклу CLTC.

На полноприводной версии передний электромотор выдаёт 100 кВт (136 л.с.) и 135 Нм, задний — 340 кВт (462 л.с.) и 400 Нм, максимальная совокупная отдача — 440 кВт (598 л.с.) и 535 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, максимальная скорость — 200 км/ч, запас хода на одной зарядке — 570 км по циклу CLTC.

Избавление от третьего ряда сидений обеспечило Onvo L80 очень большой основной багажник — 1200 л при всех задействованных местах, а если сложить задний диван, то объем основного багажника увеличится до 2600 л. В основном багажнике есть два подполья объёмом 106 и 63 л. Объём переднего багажника — 240 л, для него можно заказать специальный ящик с раздвижной походной кухней. Крышки обоих багажников снабжены электроприводом, сиденья тоже складываются с помощью электропривода.

В салоне Onvo L80 нет физического приборного экрана, его роль выполняет 35-дюймовый проекционный экран дополненной реальности на лобовом стекле. Мультимедийный экран на передней панели — 17,2-дюймовый. Для задних пассажиров на тумбе между передними креслами предусмотрен 8-дюймовый настроечный экран, под которым расположен 8,8-литровый холодильник. На поперечине в потолке разместился откидной 17,3-дюймовый киноэкран. В состав штатной 2048-ваттной аудиосистема входят 23 динамика. Отделка салона — вполне премиальная, из натуральной кожи, а в декор для уюта добавлено дерево с открытыми порами.

На стадии предварительных продаж Onvo L80 стоит в Китае от 245 800 юаней (2,69 млн рублей в переводе по текущему курсу) — это полная цена с батареей (у электромобилей Nio и Onvo есть опция «батарея в аренду», с ней цена машины значительно ниже). Розничные продажи начнутся в мае, тогда входная цена, скорее всего, будет пониже. Для сравнения скажем, что 7-местный Onvo L90 с включённой в цену батареей сейчас стоит в Китае от 265 800 юаней (2,91 млн рублей).