Porsche продает свою долю в Bugatti Rimac

Мате Римац добился желаемого и де-факто получил полный контроль над компанией Bugatti, после того как Porsche согласилась продать свою долю в ней. О договорённости было объявлено 24 апреля, сделку планируется закрыть до конца текущего года. Необходимые финансовые ресурсы для её закрытия компании Rimac предоставит консорциуму инвесторов во главе с HOF Capital.

С 1998 по 2021 год компания Bugatti принадлежала концерну Volkswagen, после чего он согласился передать её в СП. С одной стороны, у Volkswagen не было внятной концепции развития Bugatti, с другой — концерн был вынужден избавляться от финансово обременительных активов, чтобы сосредоточиться на массовых электромобилях. В 2021 году Volkswagen ставил всё на «электрички», а у компании Rimac к тому моменту уже был накоплен большой опыт в разработке электрических суперкаров — предполагалось, что Мате Римац сможет быстро и качественно электрифицировать Bugatti. Структура СП Bugatti Rimac на момент его создания в 2021 году выглядела так:

Как видно из представленной выше схемы, через компанию Porsche концерн Volkswagen продолжал контролировать Bugatti, что сильно ограничивало менеджерскую свободу Мате Римаца: ему приходится регулярно объяснять совету директоров и семье Порше-Пиех, которая является главным собственником компании Porsche и концерна Volkswagen, что будет лучше для Bugatti, и согласовывать с ними каждый шаг.

Осенью прошлого года стало известно, что Мате Римацу надоела его зависимость от семьи Порше-Пиех, он решил полностью выкупить Bugatti у концерна Volkswagen и начал поиски инвестора, который был бы готов профинансировать эту сделку. Анонимные источники утверждают, что для выкупа Мате Римацу нужно было чуть более миллиарда евро. Эту сумму в итоге согласился предоставить консорциум инвесторов во главе с HOF Capital, он и Мате Римац будут главными собственниками Bugatti и Rimac после закрытия сделки.

Переживающая кризис и нуждающаяся в деньгах компания Porsche продаст не только свою 45-процентную долю в СП Bugatti Rimac, но и долю в Rimac Group, которая сейчас составляет 20,6%. Снижение доли Porsche в Rimac Group с изначальных 24% до нынешних 20,6% случилось 2022 году после выпуска новых акций для привлечения инвестиций. Доля компании Hyundai в Rimac Group после этой эмиссии акций уменьшилась с 12% до 11%.

Сохранит ли Hyundai свою нынешнюю долю в Rimac Group, пока неизвестно. Прежде предполагалось, что Rimac поможет Hyundai разработать новые электрические спорткары, но в итоге это партнёрство не задалось, поэтому не очень понятно, зачем сейчас Hyundai нужно держать свои деньги в Rimac Group.

Компания Bugatti в ближайшие годы продолжит выпускать мелкосерийные гибридные суперкары с бензиновым двигателем V16 в основе — это Bugatti Tourbillon и его будущие производные. А вот что будет делать марка Rimac, пока непонятно. Электрические суперкары нынче продаются плохо, выпускать новые модели в том же жанре рискованно. Ещё более рискованным выглядит увлечение Мате Римаца беспилотными автомобилями.

В 2024 году Мате Римац объявил о запуске в составе Rimac Group нового бренда Verne (назван в честь Жюля Верна) для беспилотных автомобилей, тогда же был представлен прототип двухместного беспилотного такси собственной разработки — это по сути прямой аналог Tesla Cybercab, внутри обеих машин нет руля и педалей. В 2025 году Rimac Group изготовила 60 прототипов этих двухместных беспилотных машин.

8 апреля этого года компания Verne объявила о запуске в партнёрстве с Uber коммерческих перевозок на беспилотниках по Загребу (столица Хорватии), но на дороги вышли не собственные беспилотные шаттлы без руля и педалей, а китайские кроссоверы Arcfox Alpha T5 с «прикрученной» к ним системой автономного вождения от китайской компании Pony AI. В салоне есть не только руль и педали, но и живой человек от компании для подстраховки. Такая подмена возмутила многих поклонников Мате Римаца и европейских регуляторов, которые заподозрили хорватского бизнесмена в пособничестве экспансии китайских компаний в Европу. До этого сомнительного запуска компания Verne успела получить от Евросоюза грант в размере 180 млн евро на развитие своего инновационного бизнеса, а по факту были приобретены китайские разработки…

Мате Римац подаёт манёвр с китайскими партнёрами как вынужденную меру, чтобы успеть застолбить территорию на рынке. Понятно, что в ближайшие годы никто не даст разрешение выпустить машины без руля и педалей на дороги общего пользования — разве только в виде исключения и под внешним надзором, как это сейчас происходит в некоторых штатах США.

Мате Римац видит большой потенциал в бешеном развитии ИИ (искусственного интеллекта) в приложении к автобизнесу, но, возможно, он, как и Илон Маск, сильно недооценивает общественную, политическую и даже цивилизационную инерцию — интеграция подобных революционных технологий в культуру и быт граждан никогда не бывает плавной, большие потрясения и кризисы ожидаются на этом пути.