АвтоВАЗ выпустил заднеприводного «убийцу “Газели”»

АвтоВАЗ начал выпуск SKM M7 — это второй бренд компании (помимо Lada), причем он будет делать машины с задним приводом. Таких в Тольятти не собирали с 2012 года, когда конвейер покинула последняя «классика» — Lada-2107, сообщает News.ru.

SKM M7 уже назвали «убийцей “Газели”». Однако эксперты сомневаются, что она потеснит малотоннажные грузовики и микроавтобусы Горьковского автомобильного завода.

SKM M7 — это не прямой конкурент «Газели», поясняет владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. АвтоВАЗ позиционирует новинку именно между Lada Largus и «Газелью»: фургон длиной 4890 мм с 2-литровым бензиновым мотором на 137 л.с. и пятиступенчатой «механикой», грузовым отсеком объёмом 5 кубометров.

«Производство запущено в марте 2026-го на площадке “ВИС-АВТО” методом крупноузловой сборки — по сути, адаптированный под российские условия китайский Shineray Group. Прайса до сих пор нет, хотя предзаказы уже открыты. По косвенным ориентирам — конкурирующий Sollers SF1 стоит от 2,15 до 2,63 млн рублей — SKM обязан выйти не дороже, а желательно в районе двух миллионов. Иначе смысл теряется», — подчеркивает эксперт.

Рынок, на который выходит SKM, переживает непростое время. По данным «Автостат Инфо», за 2025 год продажи новых LCV в России упали на 24% — до 82 988 единиц против 108 535 годом ранее. В первом квартале 2026-го сегмент LCV просел ещё на 23% год к году по данным Минпромторга. ГАЗ при этом держит почти половину рынка — около 48–52%, по разным оценкам, — и «Газель NEXT» по-прежнему занимает первое место среди моделей. На этом фоне SKM входит в падающий рынок с ещё не объявленной ценой и откровенно утилитарным дизайном, отмечает предприниматель.