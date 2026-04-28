В Пекине представлен уникальный Avatr будущего

Avatr представил уникальный концепт будущего в Пекине. На стенде премиальной марки на автосалоне в Пекине был представлен футуристичный прототип Vision Xpectra. Новинка призвана продемонстрировать технологии и будущее направление дизайна бренда.

Модель обзавелась огромным лобовым стеклом, которое начинается от середины капота, нарочито угловатыми линиями в передней части и вытянутой кормой. Двери — распашные, а на передней части расположена линия с собственной статуэткой на передней части капота: всё это намекает на сходство с роскошными британскими Rolls-Royce. При этом форма светотехники узнаваемая и является основным фамильным сходством с другими моделями Avatr.

Внутреннее оформление оказалось минималистичным, но при этом необычным и с множеством прозрачных элементов: часть сидений, подлокотники, центральная консоль, руль. Кстати, последний — это единственный заметный орган управления, нет здесь ни экранов, ни педалей, ни клавиш управления. Впрочем, дверей на кузове тоже нет, как и наружных зеркал, на смену которым пришли компактные камеры.

В начале декабря 2025 года концерн Changan объявил старт продаж нового люксового гран-купе Avatr 12 с электрической силовой установкой. Цены на модель начинаются от 7,8 млн рублей, а когда смотришь на оснащение, кажется, что тут есть абсолютно всё. И это недалеко от правды.