АвтоВАЗ усилит линейку коммерческих и спецавтомобилей

АвтоВАЗ и российская компания "Промтех" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере производства и продажи специализированных транспортных средств.

Это позволит предложить клиентам более широкий ассортимент транспортных средств с едиными стандартами продажи и обслуживания через дилерскую сеть Lada.

"Промтех" - известный производитель коммерческого и специализированного транспорта.

В ассортименте компании представлены промтоварные и рефрижераторные грузовики, пассажирский транспорт, включая минивэны, медицинские автомобили и машины для перевозки маломобильных групп населения.

